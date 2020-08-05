加拿大卫生部召回51种洗手液

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加拿大卫生部发布公告，召回51种消毒洗手液。这些洗手液的原料中有不合格的乙醇及其变性剂，可能刺激皮肤、眼睛和上呼吸道，也可能引起头痛。

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加拿大卫生部在其网站上公布了被召回洗手液的清单。这份清单未来还会有增删改动。卫生官员建议公众定期查询，不要使用名列清单的洗手液，如果已经使用过并出现不适，应及时与医生联系。

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与此同时，美国疾病防控中心召回含有甲醇的酒精类洗手液，要求公众停止使用，尤其不可内服。该中心的报告说，自5月1日至6月30日，亚利桑那州和新墨西哥州发生了15起因吞服酒精类洗手液造成的甲醇中毒事件，造成4人死亡，3人视力受损。

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加拿大卫生部也警告说，经常使用含甲醇的洗手液会刺激眼睛和上呼吸道，引起皮炎和头痛。

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（CBC News, CP）

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