加拿大和盟国在北冰洋举行海军演习

加拿大海军舰船和海岸警卫队的破冰船会参加与盟国的Operation Nanook 联合军演 / Adrian Wyld/TCPI/The Canadian Press
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加拿大军方为了保卫在北冰洋地区的主权，自2007年以来每年都举行代号为Operation Nanook的军事演习。今年为期三个星期的Operation Nanook军演会有美国、法国和挪威这三个盟国参加。
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加拿大方面参加这次Operation Nanook军事演习的舰船是海军护卫舰HMCS Ville de Quebec、补给舰MV Asterix、海岸警卫队护卫舰HMCS Glace Bay。
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美国方面参加这次北极海域联合军事演习的有海岸警卫队军舰Tahoma、美国海军刚刚服役的导弹驱逐舰USS Thomas Hudner。
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丹麦海军派出了Triton护卫舰，法国派出的军舰是海岸警卫队FS Fulmar号军舰。
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加拿大、丹麦和美国都是北约成员国，而法国不是。
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近年来北方大国俄罗斯在不断加强其在北冰洋地区的军事力量。
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新兴的军事大国中国尽管在北极地区既没有领土也没有海港，但在努力提高其建造大型破冰船的能力。
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加拿大海军东海岸舰队指挥官Brian Santarpia将军指出，北极地区地域广博、地形复杂、海域航行条件恶劣，加拿大和盟国需要密切合作才能在北冰洋地区协调行动。
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为了适应COVID-19病毒肺炎的防疫需要，参加今年北冰洋联合军事演习的舰船将取消以往进港访问的安排。
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RCI with Murray Brewster • CBC News
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