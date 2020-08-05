加拿大推出治疗肥胖症的新指南

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大肥胖症协会和加拿大减肥医师协会呼吁改变治疗肥胖症的侧重点， 重点关注会导致肥胖症的深层因素，比如遗传基因、外伤、心理健康等问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大肥胖症协会和加拿大减肥医师协会还呼吁治疗肥胖症领域的医疗专业人员努力消除对肥胖症病人的传统偏见，比如肥胖和体重严重超标与病人缺乏自制力、缺乏遵守医嘱的意志力有关，等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一更新了的加拿大治疗肥胖症指南星期二在加拿大医疗协会学报上发表。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

治疗肥胖症新指南的主笔之一、麦克马斯特大学治疗肥胖症和乙型糖尿病的专家Sean Wharton医生指出，治疗肥胖症的措施是否有效的一个主要影响因素是，病人是否感受到医生的关心和爱护、是否感受到医生在帮助他或她实现改善自己健康状况的目标。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Sean Wharton指出，有糖尿病的病人可能需要低碳水化合物食物，而有心脏病问题的病人可能需要地中海式饮食，因人而异的措施是非常重要的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大肥胖症协会和加拿大减肥医师协会联合推出的治疗肥胖症新指南的中心思想是，医生要咨询和了解患有肥胖症等慢性病的病人自己觉得最重要的改善健康状况的目标，然后帮助病人制定出一套个性化、可实现、可持续的行动计划。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Canadian Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada