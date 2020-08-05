加拿大政府与辉瑞及Moderna签署新冠疫苗订购合同

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加拿大公共服务与采购部长阿尼塔.阿南德（Anita Anand）星期三（8月5日）表示，联邦政府与辉瑞及Moderna两家制药公司签署了订购大批新冠疫苗的合同。由于政府还在和其他公司谈判同类合同，与这两家公司的合同细节，例如订购数量和价格，都没有被透露。

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辉瑞和Moderna各自研发的mRNA（信使核糖核酸）候选疫苗目前都已进入第三期临床试验。如果一切顺利的话，两家公司将可以在明年开始供应疫苗。

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辉瑞计划在今年年底以前生产1亿剂新冠疫苗，明年生产13亿剂。

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全球目前有至少166种候选新冠疫苗在研发中。各国都在努力为本国物色最有可能成功的候选疫苗。有流行病专家评论说，如果“押错了宝”，你就会从队伍前端落到队尾。

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加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）警告说，有了疫苗以后也不能高枕无忧，仍然可能需要继续实行防护措施。

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（RCI with CBC News, Ryan Patrick Jones, Kathleen Harris, CP）

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