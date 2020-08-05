加拿大政府拨款200万，协助BC省保护濒危物种

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加拿大政府宣布，为 BC 省提供 200 万加元的野生动植物保护基金，用于 BC 省东南部保护濒危物种和物种栖息地的工作。

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这笔款项将在４年内逐步拨出，联邦环境与气候变化部长乔纳森·威尔金森（Jonathan Wilkinson）表示，这笔资金来自联邦政府 2018 年的财政预算，这次预算为保护加拿大的大自然设置了 13 亿加元。

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库特尼（Kootenay）保护项目

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加拿大广播公司报道说，这 200 万加元将被用于支持 BC 省东南部库特尼（Kootenay）地区的保护项目 Kootenay Conservation Program，以保护库特尼地区超过10,000 平方公里的湿地和濒危物种。

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Kootenay Connect 项目的经理梅西·马哈尔（Marcy Mahr）表示，库特尼地区分为 ４ 个生物保护区，内有 28 种濒危物种，她说：

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这些地区的高危物种包括灰熊、西部鸣角猫头鹰（也叫 西部鸣角鸮，western screech owl）和美洲獾（American badger.）。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

恢复湿地

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马哈尔说，通过库特尼保护项目，已经成功地为一些濒临灭绝的野生动物恢复了湿地，包括北豹青蛙（northern leopard frogs），现在这种青蛙已经开始在这些恢复的湿地内进行繁殖。

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联邦环境部长威尔金森说：

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库特尼保护项目（Kootenay Conservation Program）取得的进展表明，我们可以通过共同努力来保护加拿大的生物多样性。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他接着表示，与其他国家一样，加拿大面临着气候变化和丧失生物多样性的双重危机，联邦政府的环保工作重点将针对这两个危机进行。

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（CBC）

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