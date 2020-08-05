当陪审员是苦差：加拿大权益组织呼吁增加陪审员酬劳

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在公民义务范畴内，加拿大人最不愿意做的事是什么？根据陪审员权益组织“加拿大陪审团委员会”的一项调查，除了在疫情期间去医院做义工，当陪审员是加拿大人最不愿意做的事。但是随着防疫政策逐渐放宽，加拿大各地法院将恢复陪审团庭审。加上疫情期间积压的案子，预计许多人的信箱里不久就会出现一封来自法院的信，通知他们已经成为某个案子的陪审员人选。

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当然，成为人选不等于最后入选。但是除非你有特殊理由（例如身为消防队员，或者曾经被判刑等等），可以申请免除这项公民义务，否则你是不能拒绝的。不想去也只能祈祷法院或一方律师在随后的遴选过程中把你淘汰掉。

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陪审员酬劳太低

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加拿大陪审团委员会的负责人和创办者马克.法兰特（Mark Farrant）在接受CBC采访时说，陪审员的酬劳不高，而且各省标准不一。疫情以来，人们的经济压力和心理压力比过去大，陪审员更没人愿意干了。大部分人在收到法院的传召通知时，脑海里出现的第一个念头就是怎么才能逃避这个苦差事。

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他认为，陪审员的报酬不能只是车马费水平或象征性的谢礼。它应该作为一笔替代收入成为当陪审员的一个动力。

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现在加拿大各省的陪审员酬劳从每天40加元到100多加元不等。安大略和曼尼托巴等省份还规定庭审的前十天是无偿的。

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如果雇员被选为陪审员，雇主原则上来说应该在他缺勤期间照发工资。但是加拿大全国只有纽芬兰省有法律规定雇主必须把雇员当陪审员造成的缺勤视为带薪假期。

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加拿大陪审团委员会一直在呼吁十省三地区的政府把陪审员酬劳增加到每天120加元，也就是相当于最低工资水平，但是到目前为止没有得到正面回应。该组织现在正在要求联邦政府把陪审员列为基本服务。法兰特说，如果参加陪审团属于基本服务，联邦政府在报酬上就有发言权，也可以拨款补上现有陪审员酬劳标准和最低工资之间的差距。

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联邦政府至少目前还无意这样做，理由是陪审团的人选和酬劳属于省级政府管辖范围。

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当陪审员的心理压力

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多伦多潘姓越南华裔女孩雇凶杀父母一案的审理长达十个月。此案的陪审团主席帕特里克.弗莱明（Patrick Fleming）说，他因去法庭而缺勤的工作日，雇主照发了工资。但并不是每个加拿大员工都能获得如此待遇，尤其是在目前经济受疫情影响的情况下。

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弗莱明说，当陪审员也会影响家庭生活。陪审员按规定不得谈论案情。从法庭回来，他不能像平时那样和家人分享一天的活动和见闻。时间久了，他慢慢把自己封闭起来。“你离开了一个世界，进入另一个未知的世界。”而家人被关在外面。

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在需要陪审团的案件中相当一部分是命案。在法庭上看到的证据和听到的证词会给陪审员带来很大的心理压力和情绪波动。加拿大的大部分省份都为陪审员提供免费的心理咨询服务，但是和心理医生谈论庭审内容仍然是违法的。

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保守党参议员布瓦维纽（Pierre-Hugues Boisvenu）去年年底提出议案，建议修改刑法，允许陪审员和有执照的医疗专业人士谈论庭审内容。毕竟那是造成他们心理问题的症结。这项议案目前在参议院进入二读阶段。

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（CBC News，Olivia Stefanovich)

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