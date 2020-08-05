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2020年7月30日星期四的照片中，社交距离较远的太阳伞为美国南卡罗来纳州默特尔海滩60英里的海岸线提供了阴凉，自7月初实施口罩法令以来，每天的COVID-19病例持续减少。(Mic Smith/AP Images for Visit Myrtle Beach)

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