IMAGE DISTRIBUTED FOR VISIT MYRTLE BEACH - In this photo taken Thursday, July 30, 2020, socially distanced umbrellas offer shade across Myrtle Beach, S.C.'s, 60 miles of coastline, where daily COVID-19 cases in Horry County have continued to decrease since mask ordinances were implemented in early July. (Mic Smith/AP Images for Visit Myrtle Beach)

社交距离较远的太阳伞为美国南卡罗来纳州默特尔海滩60英里的海岸线提供了阴凉

作者 Radio Canada International |
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发表 2020年8月5日（星期三）12:03

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2020年7月30日星期四的照片中，社交距离较远的太阳伞为美国南卡罗来纳州默特尔海滩60英里的海岸线提供了阴凉，自7月初实施口罩法令以来，每天的COVID-19病例持续减少。(Mic Smith/AP Images for Visit Myrtle Beach)

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