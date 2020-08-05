黄金价格首次突破 2,000美元

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加拿大广播公司 Radio-Canada 8 月 5 日报道说，黄金价格史上首次突破每盎司 2,000 美元大关，约合 2,660 加元/盎司。

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金银价格都上涨

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今年，金价已上涨了 30％以上，再次证实了在疫情导致的市场混乱中贵金属作为避风港的地位。

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自今年年初以来，包括银在内的其他贵金属的价格也大幅上涨。

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应对通胀

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随着 Covid-19 疫情的持续，世界各国大幅印钞，投资者纷纷把现金向贵金属转移。

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专家们认为，导致金价大涨的原因之一：由于全球各国政府和央行为应对疫情推出的数万亿美元的刺激计划，投资者们已准备好应对通货膨胀的可能上升。

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加拿大安大略省劳伦森大学（Laurentian University）市场与管理系教授 Jean-Charles Cachon 在接受加拿大广播公司 Radio-Canada 的采访时也表示，金价上涨是由于银行、保险公司和养老基金等机构的投资者对黄金的兴趣重新兴起。

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Jean-Charles Cachon 教授说：

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根据 “经验”法则，如果其他更传统的投资存在不确定性，黄金可以占到投资组合的 10％。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

金价上涨会持续多久？

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劳伦森大学市场与管理系教授 Jean-Charles Cachon 预测，金价将继续上涨，直到世界经济恢复稳定为止。

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他说，旅行需要恢复正常，产品运输需要恢复正常，有一系列因素需要重新定位，但近期内我们不会很快看到这些因素的重新定位。

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除金价外，白银、铂金和钯金的价格也将强劲上涨。

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但是，Jean-Charles Cachon 教授同时表示，投机活动对市场是相当危险的。

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（Radio-Canada）

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