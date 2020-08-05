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2020年8月5日，星期三，黎巴嫩首都贝鲁特的海港，市民骑着他们的摩托车经过一所在星期二的大爆炸中被毁的房子。周三，贝鲁特的居民醒来时发现了一片满目疮痍的景象。一天前，该港口发生的大规模爆炸在黎巴嫩首都引发了强烈冲击波。爆炸造成至少100人死亡，数千人受伤。(AP Photo/Hussein Malla)

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