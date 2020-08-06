加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2020年8月2日，星期日，加拿大不列颠哥伦比亚省穆斯林协会里士满贾米亚清真寺，妇女们给孩子们分发气球和礼物。这一活动是作为宰牲节的一部分举行的。与会者被鼓励装饰他们的车辆，并为不列颠哥伦比亚省穆斯林食品银行募集捐款。THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada