加拿大拨款5百万加元紧急援助黎巴嫩

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加拿大联邦政府决定为黎巴嫩首都贝鲁特的灾难性大爆炸提供5百万加元的救灾款项。

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加拿大外交部表示，首批150万加元将立即拨付给黎巴嫩红十字会用于提供食品、医疗用品和帐篷等急需的救援物资。

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星期二，黎巴嫩首都贝鲁特海港仓库中的2750吨高爆炸性化学物品硝酸铵发生爆炸，至少135人死亡、5千人受伤；大爆炸造成的冲击波毁坏了贝鲁特的许多建筑物，三十万居民由于住宅倒塌或受损而无家可归。

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德国很快派出搜救人员前往贝鲁特爆炸地区，努力在废墟中寻找幸存者。

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法国派出的55名医护救援人员、消防人员和两架满载救援物资的运输机抵达贝鲁特。

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俄罗斯派出一架运输机载运救援人员、医护人员和救援物资也已经抵达贝鲁特。

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关注黎巴嫩事务的专家们指出，深陷腐败和政治纷争问题的黎巴嫩政府几近瘫痪，目前救灾工作比较有效的牵头者是红十字会。

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COVID-19病毒肺炎疫情让大爆炸后的救援工作复杂化。

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不少移民后获得加拿大公民身份的黎巴嫩裔加拿大人在贝鲁特居住。

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