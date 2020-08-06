戴口罩、保持间距、常洗手将成为生活新常态 (LM Otero/The Associated Press)

戴口罩成新常态，专家提供实用建议

作者 黎黎 |
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发表 2020年8月6日（星期四）15:29

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加拿大首席卫生官已经说了，可能在今后 2-3 年的时间里，大家需要继续戴口罩，继续保持距离。

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现在，加拿大人不得不习惯戴口罩了，加拿大的许多城市，魁北克省和新斯科舍省，都已经实行室内公共场所必须戴口罩的强制措施。

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在这种新常态下，许多人提出了一些疑问，加拿大广播公司 CBC 请专家予以解答。

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把口罩褪到下巴的地方安全吗？

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您可能已经看到，有些人因为一会儿在室外，一会儿在室内，他们把口罩褪到下巴的地方，一会儿戴上，一会儿褪下。

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这样安全吗？

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口罩千万不能褪到下巴的地方 / CBC

汉密尔顿市麦克马斯特大学（McMaster University）的教授兼传染病学专家 Zain Chagla 医生在接受 CBC 新闻采访时说：

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把口罩褪到下巴的地方是最糟糕的口罩用法。

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他说：

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这样做，口罩外部带有的飞沫或细菌就会占到你的下巴或下唇上，等于把细菌直接送到了嘴边。

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外出过程中如何存放口罩？

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人们外出，有时需要口罩有时不需要，口罩应该放在哪里呢？

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联邦政府的建议是，外出过程当中可以把口罩存放在纸袋或信封里。

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曼尼托巴大学（University of Manitoba）医学系教授 Anand Kumar 医生说：

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不要用塑料袋，因为会保留水分，在口罩上促生细菌。

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他说，随身携带口罩的正确方法是放在纸袋中。

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外出时携带口罩应用纸袋 (Graham Hughes/The Canadian Press)

口罩可以重复使用吗？

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布口罩的设计目的就是可以清洗和重复使用，但大多数医用式一次性口罩都是为一次性使用而设计的，尤其在高风险环境中。

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Anand Kumar 医生说，如何你去的是低风险地区，医用式一次性口罩也可以被用上几次，每次用完，要在纸袋里放上至少三天，或放在阳光下暴晒，以使上面的病毒逐渐消失，然后再用。

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专家们不建议在此类口罩上用清洁剂，尤其是消毒剂，因为你戴上的时候可能会呼吸进不利健康的气体。

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（CBC）

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