新报告：去年有2.5万加拿大人因自残自杀而住院或死亡

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最新数据显示，去年有超过两万加拿大人因自残、自杀而住院或死亡，专家们担心，由于新冠疫情大流行带来的各种精神压力，这一人数还会上升。

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45 岁以上男性自杀死亡率最高

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星期四（8月6日），加拿大卫生信息研究所（Canadian Institute for Health Information，CIHI）发布了一项最新研究，研究显示，在 2018-19 年度，加拿大有 25,000 人因自残入院，其中约有 3,800 人死亡。

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报告发现：

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在自残住院率上，以 10 – 24 岁的女孩和妇女的比例最高，这个年龄组女性的自残住院率为同一年龄组男性的3倍。

在自杀死亡率上，以 45 岁以上的男性最高。

加拿大卫生信息研究所的特雷西·约翰逊表示，在因自残而住院的人中，大约九分之一的人在一年中因自残而住院两次甚至多次，这显示出他们急需获得社区的心理服务。

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而且，研究所的统计数字只包括住进了医院的人，并不包括那些因自残去了急诊室但没有住院，或者从社区卫生机构、家庭医生那里得到了初步护理的人。

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收入、社区环境的影响

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另外，根据这一统计分析，生活在最低收入社区的人的自残住院率（每十万人中有 104人）是高收入社区（每十万人中 49人）的两倍。

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生活在农村或偏远地区的人的自残住院率（每十万人口中有 74人）要高于城市地区的居民（每十万人口中有 63人）。

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疫情大大增加人们的焦虑

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上述数据是在 COVID-19 疫情在全球大爆发之前收集的。

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加拿大卫生信息研究所负责卫生系统分析和新兴事宜的主管特雷西·约翰逊（Tracy Johnson）表示，新出来的数据令人担忧，而且新冠疫情还可能导致这一数字上升。

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加拿大心理健康协会（The Canadian Mental Health Association，CMHA）也持有同样看法。

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加拿大心理健康协会的首席执行官玛格丽特·伊顿（Margaret Eaton）警告说，在新冠疫情爆发之前加拿大就无法提供足够的心理健康服务，现在政府必须立即采取行动，为预期的心理服务需求激增做准备。

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她说：

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虽然现在我们还不了解全部情况，但鉴于 COVID-19 在全球的覆盖范围之大，我们的经验告诉我们，这对人们心理健康的影响将是巨大的。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

财务压力、孤独

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在疫情期间，人们的各种担心剧增，担心自己被感染，担心家里老人生病自己却不能去照顾，担心失业，担心还不起房贷，等等，而且，大家都被封闭在家，一下子失去了正常的社会交往和互动。

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心理健康协会的首席执行官玛格丽特·伊顿表示：

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财务上的压力、孤独感、对安全的担忧一直在加剧自杀倾向的因素。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

她说，即使现在各企业和学校都在逐渐重新开放，但心理健康问题不容忽视。

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她表示：

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现在，人们对重新上班，或让孩子返回学校存在各种焦虑，担心孩子返校后的健康等等，这些都会在不同程度上影响到一个人的情绪和心理状态，对一些人的影响会更大一些。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大心理健康协会的首席执行官玛格丽特·伊顿还提到了一线医护人员，以及新冠患者、死者的家属们所面临的精神压力，他们的亲身经历会对他们的心理健康带来巨大刺激，急需得到心理协助。

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基于社区的心理健康服务

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加拿大广播公司报道说，加拿大卫生信息研究所的这项研究是在一个全国心理健康项目的框架下进行的。

在这个持续多年的项目中，联邦政府、省政府和地区政府进行合作，目的是通过研究来更好地了解哪些加拿大人最急需心理健康服务，以及如何改善以社区为基础的心理健康服务网络。

加拿大健康领域的专家们还将就新冠疫情大流行对人们心理健康的影响进行研究。

（CBC）

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