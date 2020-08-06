来历不明的种子出现在一些加拿大人邮箱

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加拿大和美国一些居民在自己的邮箱里发现来历不明的信封，里面装着自己并没有订购的农作物种子。

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虽然加拿大政府有关部门还没有甄别出这些来历不明种子的来源和目的，但美国农业部专家怀疑这是一种涉及网络评论的所谓“刷网”骗局，即免费寄送货物样品的人随后会冒名顶替收到样品信封的人在网上发表赞美评论。

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加拿大保护消费者权益的机构Better Business Bureau发言人Jessie St-Cyr指出，这种刷网骗局也开始在加拿大出现；并建议收到这些种子信件的人更改自己在购物网站账户的密码，检查自己的银行账户和信用卡账户的账单以确认没有被盗用。

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加拿大联邦政府下属的食品安全检验局要求加拿大民众不用使用被送到自家邮箱来历不明的种子，以防止来自外国的侵犯性物种或含有害虫的种子被栽种后损害加拿大的物种环境。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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