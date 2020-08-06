法国南北极地缘政治专家谈山东黄金收购加拿大金矿开采公司TMAC

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中国企业山东黄金今年五月份和加拿大金矿开采公司TMAC达成收购协议，通过它的香港子公司以1.49亿美元收购TMAC的所有股份。该公司拥有的霍普湾金矿位于加拿大北方努纳武特地区的北冰洋岸边，包括发电站、飞机场、港口和道路等基础设施。巴黎国际关系研究所的南北极地缘政治专家米卡.梅莱德（Mikaa Mered）说，这片土地长80公里，宽20公里，面积相当于十六个巴黎，现有设施足够建一个独立城市。TMAC的股东大会已经通过了收购协议。

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梅莱德本周在接受《西部法国》采访时说，中国自2011年以来数次尝试在挪威、冰岛和格陵兰购买土地，但都没有成功。买下霍普湾金矿意味着在加拿大北极地区获得一个重要据点，可以在西北通道上合法地修建战略设施，进行民用和军事“双重活动”而不会引起注意。这块土地的价值超出地下的金矿本身。

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谈到中国的北极战略，梅莱德说，中国的北极战略具有两面性。一方面，中国表现出对八个北极国家主权的尊重和进行科技合作的愿望，因此被许多北极事务机构和会议作为观察员国家或合作伙伴接纳。中国在十年间发展了一个真正的“北极客户网”，涵盖政治、经济和科技领域。

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另一方面，中国在“所有的灰色地带和西方或俄罗斯没有注意到的地方”活动以打破现有秩序。梅莱德认为，中国正在缓慢但坚定地把北极事务引向符合自己利益的方向。

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霍普湾金矿对努纳武特地区的经济非常重要。梅莱德说，这起收购可能会使看重经济效益的当地政府和需要考虑地缘政治因素的联邦政府之间产生分歧。

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（Ouest-France，Philippe Chapleau）

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