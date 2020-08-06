( Harry Gerwin/Getty Images)

法国南北极地缘政治专家谈山东黄金收购加拿大金矿开采公司TMAC

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年8月6日（星期四）16:19

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

中国企业山东黄金今年五月份和加拿大金矿开采公司TMAC达成收购协议，通过它的香港子公司以1.49亿美元收购TMAC的所有股份。该公司拥有的霍普湾金矿位于加拿大北方努纳武特地区的北冰洋岸边，包括发电站、飞机场、港口和道路等基础设施。巴黎国际关系研究所的南北极地缘政治专家米卡.梅莱德（Mikaa Mered）说，这片土地长80公里，宽20公里，面积相当于十六个巴黎，现有设施足够建一个独立城市。TMAC的股东大会已经通过了收购协议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

梅莱德本周在接受《西部法国》采访时说，中国自2011年以来数次尝试在挪威、冰岛和格陵兰购买土地，但都没有成功。买下霍普湾金矿意味着在加拿大北极地区获得一个重要据点，可以在西北通道上合法地修建战略设施，进行民用和军事“双重活动”而不会引起注意。这块土地的价值超出地下的金矿本身。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谈到中国的北极战略，梅莱德说，中国的北极战略具有两面性。一方面，中国表现出对八个北极国家主权的尊重和进行科技合作的愿望，因此被许多北极事务机构和会议作为观察员国家或合作伙伴接纳。中国在十年间发展了一个真正的“北极客户网”，涵盖政治、经济和科技领域。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另一方面，中国在“所有的灰色地带和西方或俄罗斯没有注意到的地方”活动以打破现有秩序。梅莱德认为，中国正在缓慢但坚定地把北极事务引向符合自己利益的方向。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

霍普湾金矿对努纳武特地区的经济非常重要。梅莱德说，这起收购可能会使看重经济效益的当地政府和需要考虑地缘政治因素的联邦政府之间产生分歧。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Ouest-France，Philippe Chapleau）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大学者赖小刚谈中国北极政策

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国对北极地区的兴趣

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：国际政治
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
Washington impose de nouveau des tarifs douaniers de 10 % sur l’aluminium canadienPlus de 250 000 $ pour satisfaire les besoins d'intimité de Julie Payette à Rideau HallLe premier ministre Stephen McNeil annonce sa démissionCe crustacé fragmente le plastique et ce n’est pas une bonne nouvelleUn citoyen canadien condamné à mort en Chine pour production de drogueExplosions au Liban : 16 fonctionnaires du port en détentionL'État de New York réclame la dissolution de la National Rifle AssociationAprès une opération de cinq heures, Fabio Jakobsen serait hors de dangerLa renaissance de l’OSM sous les étoiles, à l’aéroport Montréal-TrudeauBeyrouth : « trois hôpitaux détruits en une seconde »
Manitoba announces second highest daily jump in new COVID-19 cases since pandemic startedMore than $250K spent on Gov. Gen. Julie Payette's demands for privacy at Rideau HallU.S. slaps 10% tariff on aluminum imports from CanadaCharity watchdog tells MPs its research raised red flags over WELockheed Martin promises $16.9B injection to Canadian economy with F-35sToronto police 'made the wrong decision' not to report Black teen's beating to police watchdog: interim chiefSaudi crown prince sent hit squad to Canada to kill former spy, lawsuit claimsNova Scotia Premier Stephen McNeil to step down after 17 years in politicsProvinces not moving fast enough to assess, mitigate flood risk, report saysNRA accused of 'brazen illegality' in lawsuit calling for it to be dissolved