美国华盛顿白宫南草坪上登上海军一号之前，唐纳德·特朗普总统在南草坪上发表演讲

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2020年8月6日，星期四，美国华盛顿白宫南草坪上登上海军一号之前，唐纳德·特朗普总统在南草坪上向客人发表演讲。特朗普将短暂访问马里兰州安德鲁斯空军基地，然后前往俄亥俄州克利夫兰。 (AP Photo/Andrew Harnik)

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