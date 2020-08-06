外贸是加拿大经济的支柱之一 / (Geng Yuhe/Xinhua via AP)

6月份加拿大外贸逆差扩大

作者 方华 |
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发表 2020年8月6日（星期四）09:40

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加拿大统计局的数字显示，6月份加拿大外贸赤字大大增加，从5月份的13亿加元贸易赤字猛增到6月份的32亿加元。

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而2019年6月份加拿大外贸赤字只有8.58亿加元。

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在2020年6月份，加拿大进口了429亿加元的货物，比5月份增加了21.8%，各种进口商品中增幅较大的是汽车和汽车配件。

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6月份加拿大出口商品价值397亿加元，比5月份增加了17.1%，其中汽车和汽车配件的出口猛增了218%。

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美国和中国是加拿大的两大贸易伙伴国。6月份加拿大对美国的贸易出超从5月份的19亿加元缩小到11亿加元。

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6月份加拿大与中国的贸易逆差是16亿美元。

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在加拿大经济逐步走出COVID-19病毒肺炎疫情阴影的情况下，加拿大TD银行高级经济师Brian DePratto认为今年第三季度加拿大经济会出现有力反弹。

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