加拿大公司董事会被指董事们太“白”

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加拿大Ryerson大学多元化研究所的一项研究显示，加拿大8个主要城市的私营公司、国营公司、医院、教育机构和慈善组织的董事会和政府委员会内部，有色人种少数族裔成员的数量低得不成比例、或者是干脆不存在。

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Ryerson大学的这一研究重点关注了8个加拿大城市，多伦多、蒙特利尔、温哥华、卡尔加里、哈利法克斯、汉密尔顿、伦敦、和渥太华；这八个城市的9千8百43位私营和国营单位的董事会成员被纳入统计分析的范围。

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分析的结果是，黑人在这8个城市占总人口的比例是5.6%，但在私营和国营董事会成员中占的比例只有2%。

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而有色人种少数族裔居民占加拿大8个主要城市人口的28.4%，但其在私营和国营董事会成员中所占的比例只有10.4%。

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Ryerson大学多元化研究所的专家们认为，造成这种有色人种少数族裔难以进入私营公司和国营机构董事会的原因主要是，公司内部的传统文化、有色人种少数族裔缺乏高层社交网络、缺乏传帮带、和对有色人种少数族裔的歧视。

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加拿大妇女基金会主席Paulette Senior对Ryerson大学的上述研究结果不感到吃惊，让她感到郁闷的是这些年来虽然社会在进步、但黑人和少数族裔仍然很难进入董事会这样的管理高层。

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Paulette Senior指出，如果说黑人和有色人种少数族裔男性人士难以进入私营和国营董事会，黑人和有色人种少数族裔女性就更难进入管理高层成为董事会成员了。

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