Fans watch A Tribe Called Red play at CityView Drive-In, in Toronto, on Thursday, August 6, 2020, as many indoor venues remain closed due to the COVID-19 pandemic. THE CANADIAN PRESS/Chris Young

加拿大多伦多的城市景观车道上，粉丝们正在观看一场名为“红色部落”的演出

作者 Radio Canada International |
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发表 2020年8月7日（星期五）11:20

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2020年8月6日，星期四，加拿大多伦多的城市景观车道上，粉丝们正在观看一场名为“红色部落”的演出。因为许多室内场馆由于COVID-19大流行而关闭。THE CANADIAN PRESS/Chris Young

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