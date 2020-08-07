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2020年8月6日，星期四，加拿大多伦多的城市景观车道上，粉丝们正在观看一场名为“红色部落”的演出。因为许多室内场馆由于COVID-19大流行而关闭。THE CANADIAN PRESS/Chris Young

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