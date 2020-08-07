加拿大总督被曝对官邸装修要求多，耗资已超过25万加元

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加拿大总督帕耶特（Julie Payette）上任将近三年，但至今仍然没有搬进总督府。CBC等媒体报道说，为了满足她对安全和私人空间的要求，有关部门已经在总督府的改建和装修上花费了25万多加元。

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总督府如同议会山一样，大部分绿地是向公众开放的。夏天游人很多，附近居民也喜欢在这里的草地上野餐或散步。但是帕耶特不希望暴露在公众的目光下，因此要求修建新的楼梯和门。仅是新楼梯的设计费用就花了将近14万加元，但是这座楼梯最后并没有建起来。

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没有透露姓名的消息来源告诉CBC记者，一般新总督上任，官邸的装修不过是刷一下墙，添几件家具而已。但是帕耶特极其重视私人空间，而总督府是个工作人员和皇家骑警来来往往的地方。

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根据不同的消息来源透露，只有几个被选中的工作人员可以进入帕耶特的办公室区域。连负责保护她的皇家骑警也不能按惯例站在办公室门外，而且必须呆在走廊另一头的一间屋子里。。

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目前帕耶特住在总督府大门外的一处用于招待外国政要的官邸里。加拿大总督任期五年。她还需要在这个职位上呆两年。

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（RCI with CBC News, Ashley Burke)

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