加拿大7月就业已恢复到疫情前93%的水平，美国也新增就业180万人

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加拿大的就业市场在不断反弹，7月份，加拿大新增了 419,000 个工作职位，使失业率从 5 月份的高点 13.5% 降到了 10.9％。

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加拿大就业市场恢复到疫情前的93%

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星期五（8月7日），加拿大统计局报告说，加拿大在 5 月份增加了 290,000 份工作，6 月份增加了 953,000 个，7 月份继续回升，增加了近 42 万份工作。

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虽然仍比 2 月份（新冠疫情开始爆发）少大约 130 万个职位，但统计局表示，就业市场已经恢复到以前 93％的水平。

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在疫情爆发前，加拿大的经济发展非常强劲，2 月份的失业率为 5.6％，之后疫情带来全面停摆，加拿大的失业率在5月份飙升到 13.5%。

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不过，自从 5 月一些地区开始部分解封以来，就业就开始回升。

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另外， 统计局表示，7 月份新增的工作中，345,000 个是兼职，73,000 个是全职职位。

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新出来的数据基本符合经济学家们的预期，此前彭博社（Bloomberg）调查的经济学家们预计加拿大 7 月会新增约 421,000个工作职位。

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安省第一，魁省第二

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在就业复苏上，虽然每个省的工作职位都在增加，但前三名是：

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安大略省排第一，7 月增加了 151,000 个工作职位； 魁北克省排在第二，新增了 98,000 个工作职位； BC 省第三，增加了 7 万个就业机会。

其次是阿尔伯塔省，７月增加了 68,000个 新工作。

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其他各省的新增就业机会相对较少，均不到 13,000 个。

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就业与族裔

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统计局的报告发现，COVID-19 疫情对可见少数族裔造成的经济打击更严重。

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加拿大７ 月份的整体失业率为 10.9％，但南亚裔社区的失业率为 17.8％，阿拉伯人社区为 17.3％，黑人社区的失业率为 16.8％。

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与去年7月相比，加拿大南亚裔的失业率提升了 9.1个百分点，华裔的失业率升了 8.4个百分点，黑人的失业率高了 6.3个百分点，菲律宾裔的失业率提高了 6.2个百分点。

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美国新增 180 万个工作

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与此同时，星期五美国劳工部也宣布了最新就业数据。

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美国在 7 月份创造了 180 万个就业机会，但这个数字远低于 6 月的数字，美国在６ 月份的新增就业为 480 万个，这主要是由于美国许多地方放宽限制导致疫情出现反弹。

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美国 7 月份增加的就业，大约三分之一的工作是在休闲和酒店住宿行业，这个领域受到了 COVID-19 的严重打击。

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至于同样受到严重影响的餐馆和酒吧，７月份增加了 502,000 个职位，但与 2 月份疫情前相比，这个行业的工作机会减少了 260 万个。

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美国劳工部在声明中说，７月创造了就业机会的其他部门包括行政管理、零售业、企业服务和卫生领域。

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在新冠疫情大爆发前，美国 2 月份的失业率降到了历史低点： 仅为 3.5％。

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（CBC，Radio-Canada）

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