法庭文件显示沙特阿拉伯曾派特工来加拿大暗杀前情报官员

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2018年10月2日，沙特阿拉伯流亡记者卡舒吉走进沙特驻伊斯坦布尔领事馆，去办理结婚所需的证明，从此消失。事后曝光的有关他在领事馆内被杀害和肢解的细节震惊全世界。根据美国哥伦比亚特区联邦地区法院收到的文件，就在卡舒吉死后不到两个星期，沙特王储萨勒曼手下的暗杀小组再次出动，他们携带的成套法医工具显示，他们似乎准备用同样的手法让受害人消失。这一次的目标是住在加拿大多伦多市的前沙特情报官员贾布里。

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此事吸引了BBC和CNN等国际媒体的注意。加拿大《环球邮报》星期五（8月7日）在头版进行了报道。

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根据法庭文件，这个暗杀小组的成员在出发五个月前就办理了加拿大旅游签证。小组里有清理犯罪现场的专家，其中一个和在土耳其用截骨锯肢解卡舒吉的人是同一部门的同事。2018年10月的一天，他们乘坐的飞机在渥太华国际机场降落。为了避免引起注意，他们分头出关，假装互相不认识。但是海关人员找到了一张其中几人的合影。更令海关提高警惕的是，这些“游客”的行李中有两个袋子，里面装的是法医工具。

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《环邮》采访到的消息来源证实说，一些沙特阿拉伯人在渥太华国际机场入境时被海关盘查，最后只有一人被允许入境，因为他使用的是外交护照。

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贾布里掌握沙特王室资产信息

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今年61岁的贾布里曾是沙特情报部门高官，长期担任现已被废黜的沙特王储纳耶夫的顾问。他大力推动沙特情报部门的现代化，同时在沙特与西方国家的反恐合作中充当联系纽带。可能对萨勒曼来说更重要的是，他对沙特王室的外国账户和资产信息了如指掌。

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他在被指控帮助纳耶夫“谋反”后辞去了政府职务，最终在2017年5月选择了流亡。贾布里一开始住在美国波士顿。他在提交法庭的文件中称，萨勒曼派出特工去美国追杀他。不久后，贾布里离开美国搬到多伦多，向加拿大申请政治庇护。他的妻子儿女辗转来到加拿大与他会合。但是他的八个孩子当中有一儿一女没能离开，并且在今年三月被沙特安全人员带走，自那时起下落不明。贾布里认为这是为了胁迫他回国。他的弟弟也在今年五月被捕。

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沙特政府多次试图把贾布里弄回国

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贾布里来到加拿大后，沙特政府每年都有新动作。先是试图通过国际刑警组织的”红色通缉令“把他弄回国，2018年，一个沙特代表团在访问渥太华时要求加拿大政府遣返贾布里。同年10月，沙特“游客”携法医工具来到。2019年秋，沙特政府正式提出遣返要求，尽管加拿大和沙特之间并没有遣返协议。

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贾布里得到的消息让他相信，萨勒曼计划派特工去美国，然后从陆路进入加拿大，目的仍然是让他彻底消失。目前他向美国联邦法院提起诉讼，控告萨勒曼和其他沙特官员对他的暗杀行动给他造成了严重的精神和肉体伤害，违反了美国的虐待受害者保护法和相关国际法。美国的《外国人侵权法》允许外国公民在美国提出关于违反人权的控告。

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贾布里的儿子卡利德在接受《环邮》采访时说，他们一家在过去三年中成了一场“跨国恐怖行动”的受害者，父亲受到暗杀威胁，弟弟妹妹被囚禁。为了结束这场磨难，他们已经想尽了所有办法，现在唯有向美国联邦法院起诉这一条路了。

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加拿大公共安全部长布莱尔（Bill Blair）说，他不能对法庭正在审理的案件发表评论。但是加拿大政府知道有外国人员试图监视、恫吓和威胁加拿大人的事件发生。“这是我们完全不能接受的。我们永远不会容忍外国人员威胁加拿大的国家安全或加拿大公民与永久居民的安全。”

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2018年8月，时任加拿大外长弗里兰（Chrystia Freeland）发了一条推文对沙特人权活动人士表示声援。沙特政府的回应包括召回大使，抛售加拿大债券，停飞加拿大航线，要求留学生中断学业回国，甚至要求通过两国医疗合作项目在加拿大治病的患者中断治疗转到其他国家。这一系列激烈的反应当时令许多人感到意外。但是这场突如其来的外交冲突正好发生在沙特代表团提出遣返要求之后，“游客”小组入境未遂之前。有消息来源说，加拿大不肯交出贾布里才是让萨勒曼勃然大怒的重要原因。

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（Globe and Mail, Robert Fife, Steven Chase, BBC, CNN)

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