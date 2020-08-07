特朗普政府再次对加拿大铝制品征收关税

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在美国特朗普政府星期四宣布将再次对加拿大进入美国市场的铝制品征收10%的惩罚性关税后，加拿大自由党联邦政府副总理Chrystia Freeland表示会采取针锋相对的报复措施。

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Chrystia Freeland指出，加拿大对美国的铝制品出口不但没有危及美国的国家安全，而且是增强了美国的国家安全；加拿大和美国过去几十年好过任何国与国关系的紧密经济合作促进了美国的国家安全。

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这位加拿大联邦政府副总理表示，面对美国政府单方面的关税行动，加拿大不得不采取针锋相对的报复性措施、要向美国方面征收不少于美国对加拿大铝制品征收的关税。

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美国总统特朗普星期四在俄亥俄州Whirlpool公司的一个制造工厂发表竞选演说时宣布了对加拿大铝制品征税的决定，特朗普给出的理由是要维护美国的国家安全，并指责加拿大公司在COVID-19病毒肺炎疫情期间在美国市场倾销铝制品。

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美国针对加拿大铝制品的关税将从8月16日开始征收。

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美国总统特朗普为了迫使加拿大同意谈判新版北美自由贸易协议，在2018年对加拿大钢、铝制品征收了惩罚性关税，直到2019年才取消。

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RCI with Pete Evans, Ryan Patrick Jones • CBC News

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