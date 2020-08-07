美国公司打就业牌力争加拿大空军战机合同

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美国军火巨头洛克希德-马丁Lockheed Martin公司正在与世界主要战机制造商竞标加拿大空军战机换代合同，为了在竞争中占据先机，洛克希德-马丁公司打出了就业牌。

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洛克希德-马丁公司星期五承诺，如果得到提供F-35战机以取代加拿大空军现有的CF-18大黄蜂战机的合同，则将把重要的生产合同交给加拿大公司，不但可以为加拿大经济提供169亿加元的GDP，而且能够为加拿大提供大量优质就业机会。

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加拿大空军的CF-18战机已服役四十年，到了不得不更新换代的时候。

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加拿大联邦政府将在明年春天把选择替换CF-18战机的公司数量减少到两个。目前与洛克希德-马丁公司竞争的是另一家美国制造业巨头波音公司的超级大黄蜂战机、和欧洲国家瑞典Saab公司的鹰狮战机。

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在加拿大联邦政府选定新一代加拿大空军战机的制造商之后，首批战机的交货时间不会早于2025年。

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RCI with Murray Brewster • CBC News

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