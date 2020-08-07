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2020年8月6日，美国男孩女孩俱乐部成员在加州蒙特里公园举行的熊猫关爱日庆祝活动上展示新书和礼物。一年一度的熊猫关爱日于8月8日正式开始。 (Mark Von Holden/AP Images for Panda Express)

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