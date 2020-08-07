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2020年8月6日，星期四，英格兰南部的邓杰内斯，一名孕妇在一群移民中在海滩上等待英国边境部队的官员。英国政府表示，将加强边境措施，因为平静的夏季天气促使创纪录数量的人尝试乘坐小型船只穿越危险的海域，从法国北部到英国。 (AP Photo / Susan Pilcher)

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