(Stephanie MacMillan/RDNews NOW)

一名阿尔伯塔省Red Deer市医生在诊所遇袭身亡

作者 吴薇 |
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发表 2020年8月10日（星期一）18:09

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星期一（8月7日）在阿尔伯塔省第三大城市Red Deer北部的一家诊所，一个家庭医生被人用锤子和砍刀攻击，伤重不治。目前行凶者已被拘留，加拿大皇家骑警的重案组正在进行调查。

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这是一家无需预约的诊所，袭击发生在检查室。据目击者说，两名男性患者在听到呼救和打斗声后试图冲进检查室，但是被关在门外。警察随即赶到，袭击者听从命令，把锤子和砍刀扔出门外，束手就擒。目击者形容他是一个魁梧的男子，身穿灰色衣裤。

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遇袭的医生被用担架抬出，头部和上半身满是鲜血。

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到目前为止，他和袭击者的姓名都尚未被披露。

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（CBC News, Janice Johnston)

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