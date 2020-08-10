一名阿尔伯塔省Red Deer市医生在诊所遇袭身亡

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期一（8月7日）在阿尔伯塔省第三大城市Red Deer北部的一家诊所，一个家庭医生被人用锤子和砍刀攻击，伤重不治。目前行凶者已被拘留，加拿大皇家骑警的重案组正在进行调查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是一家无需预约的诊所，袭击发生在检查室。据目击者说，两名男性患者在听到呼救和打斗声后试图冲进检查室，但是被关在门外。警察随即赶到，袭击者听从命令，把锤子和砍刀扔出门外，束手就擒。目击者形容他是一个魁梧的男子，身穿灰色衣裤。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

遇袭的医生被用担架抬出，头部和上半身满是鲜血。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到目前为止，他和袭击者的姓名都尚未被披露。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC News, Janice Johnston)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada