加拿大联邦议会官方反对党保守党的财政事务发言人 Pierre Poilievre / THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

保守党要求调查特鲁多政府的商业房租补助项目

作者 方华 |
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发表 2020年8月10日（星期一）07:48

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加拿大联邦议会官方反对党保守党要求对特鲁多自由党政府在COVID-19病毒肺炎疫情下推出的商业房租补助项目进行调查。

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保守党财政事务发言人Pierre Poilievre指出，至少有两个问题需要搞清楚，一是为什么这个几十亿加元的政府补助项目Canada Emergency Commercial Rent Assistance (CECRA)不由政府部门经手、却要交给私人公司取经营；二是为什么管理这个巨额资金项目的是特鲁多最信任的助手、其幕僚长Katie Telford丈夫Robert Silver担任高管的房贷融资公司MCAP。

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保守党财政事务发言人Pierre Poilievre要求两个机构分别进行调查。一是联邦议会财务委员会调查为什么特鲁多政府先把商业房租补助项目交给不搭界的国营公司加拿大房贷和住房公司负责，然后加拿大房贷和住房公司以自己缺乏管理能力为理由、把这一几十亿加元的巨额补助项目转给私营房贷融资公司MCAP承包；而这一联邦政府的巨额补助项目完全可以交给加拿大国税局负责发放。

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加拿大保守党要求启动的第二个调查，是要联邦游说问题专员公署调查房贷融资公司MCAP、其高管Robert Silver是否应该向有关机构注册自己的向联邦政府进行的游说活动。

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加拿大国民邮报星期五报道说，特鲁多政府为MCAP公司管理商业房租补助项目而支付的管理费可能会高达8400万加元。

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特鲁多总理办公室说，特鲁多幕僚长Katie Telford在其丈夫Robert Silver出任房贷融资公司MCAP高管后，在今年一月份主动采取了避免利益冲突的措施、而且没有参加任何与MCAP事务有关的讨论。

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