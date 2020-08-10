加拿大前央行行长卡尼担任特鲁多的疫情间经济政策顾问

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加拿大前央行行长马克·卡尼（Mark Carney）将担任加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）的非正式顾问，就新冠疫情期间的经济对策提供建议。

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马克·卡尼还曾出任英国央行 – 英格兰银行（Bank of England）的行长，于今年1月任期满后返回了加拿大。

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星期一（8月10日），BNN Bloomberg 最早报道了这个消息，之后加拿大广播公司 CBC 的消息人士予以证实。

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危机管理经验丰富

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现年 55 岁的马克·卡尼在危机管理方面经验丰富。

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他在 2008 年至 2013 年之间出任加拿大央行-加拿大银行的行长，带着加拿大稳稳当当地度过了金融危机，引起国际注意。

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那时候英国正吵着脱欧，给经济带来很多不确定性，英国央行在物色行长人选时把眼光放在了卡尼身上。

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2013 年 7月，马克·卡尼出任了英国央行 – 英格兰银行（Bank of England）的行长，成为担任此职务的第一位外国人。

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作为英国央行的大老板，他再次稳健地引导英国经济度过了脱欧时期的动荡。

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政治抱负？

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今年初，马克·卡尼在英格兰银行任期届满后返回了加拿大，长期以来一直有传言说他有进入政坛的愿望，自由党内不少人看好卡尼的潜力，认为他可以是出任财政部长的人选，而且甚至最终可能成为自由党领袖的候选人。

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最近，多伦多地区的约克中心（York Center）选区将会有补选，因为这个选区的自由党议员迈克尔·莱维特（Michael Levitt）已经宣布辞职，将于 9 月 1 日卸任。

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有传言说卡尼可能会参加该选区的补选中，但自由党的资深消息人士一直否认这一推测。

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马克·卡尼在从英国央行卸任后，立即被联合国任命为联合国的气候行动和气候金融问题特使。

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（Radio-Canada，CBC）

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