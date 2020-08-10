加拿大前央行行长肯尼在疫情期间为加拿大总理特鲁多提供经济建议 (Peter Summers/The Associated Press)

加拿大前央行行长卡尼担任特鲁多的疫情间经济政策顾问

作者 黎黎 |
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发表 2020年8月10日（星期一）16:33

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加拿大前央行行长马克·卡尼（Mark Carney）将担任加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）的非正式顾问，就新冠疫情期间的经济对策提供建议。

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马克·卡尼还曾出任英国央行 – 英格兰银行（Bank of England）的行长，于今年1月任期满后返回了加拿大。

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星期一（8月10日），BNN Bloomberg 最早报道了这个消息，之后加拿大广播公司 CBC 的消息人士予以证实。

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危机管理经验丰富

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现年 55 岁的马克·卡尼在危机管理方面经验丰富。

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他在 2008 年至 2013 年之间出任加拿大央行-加拿大银行的行长，带着加拿大稳稳当当地度过了金融危机，引起国际注意。

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那时候英国正吵着脱欧，给经济带来很多不确定性，英国央行在物色行长人选时把眼光放在了卡尼身上。

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2013 年 7月，马克·卡尼出任了英国央行 – 英格兰银行（Bank of England）的行长，成为担任此职务的第一位外国人。

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作为英国央行的大老板，他再次稳健地引导英国经济度过了脱欧时期的动荡。

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2019年8月1日：时任英国央行行长马克·卡尼在英国央行就利率政策发表讲话 (Chris J Ratcliffe/Pool Photo via AP)

政治抱负？

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今年初，马克·卡尼在英格兰银行任期届满后返回了加拿大，长期以来一直有传言说他有进入政坛的愿望，自由党内不少人看好卡尼的潜力，认为他可以是出任财政部长的人选，而且甚至最终可能成为自由党领袖的候选人。

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最近，多伦多地区的约克中心（York Center）选区将会有补选，因为这个选区的自由党议员迈克尔·莱维特（Michael Levitt）已经宣布辞职，将于 9 月 1 日卸任。

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有传言说卡尼可能会参加该选区的补选中，但自由党的资深消息人士一直否认这一推测。

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马克·卡尼在从英国央行卸任后，立即被联合国任命为联合国的气候行动和气候金融问题特使。

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（Radio-Canada，CBC）

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