加拿大北极冰盖裂开漂流是地球变暖最新写照

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研究北极冰盖环境的的专家Mark Serreze在2017年曾预测说，加拿大努纳武特特区北部St. Patrick海湾Ellesmere岛的一些冰盖会在5年内消失。结果是他的预言提前两年变成了现实，原因是地球、特别是北极地区在加速变暖。

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除了Ellesmere岛的冰盖成为地球变暖的牺牲品之外，今年加拿大北极地区最后一个保持完整状态的北极冰盖也裂开了，在Tuvaijuittuq海洋保护区内的Milne冰盖裂开后已经开始在北冰洋漂流。

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有讽刺意味的是，Tuvaijuittuq这一因纽特语的意思是永远不会融化的冰。

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科学家们原来希望Tuvaijuittuq海域的冰盖能够在2050年前一直保持夏天也不融化的状态， 但现在有越来越多的迹象现实，Tuvaijuittuq海域这一北极地区最古老、最稳定的冰盖可能会坚持不到2050年。

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联合国2019年发表的北极地区气候报告显示，北极地区以快于地球平均升温速度两到三倍的速度在变暖。

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常年不融化的冰雪世界是加拿大北极地区因纽特人生活的基础，地球变暖在直接威胁着因纽特人传统的生活方式。

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RCI with Hannah Paulson • CBC News

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