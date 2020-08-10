加拿大土著人成为能源管理局高级顾问

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大能源管理局Canada Energy Regulator宣布成立土著人顾问委员会，这个委员会的任务是为能源管理局董事会提供至关重要的咨询意见和建议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

已经有8位土著人士被任命为能源管理局土著人顾问委员会的成员，第9位成员将有因纽特人的组织进行推选。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为了改革加拿大能源开发项目的审批程序和审批机制，联邦政府通过的C-69法案以加拿大能源管理局取代了国家能源委员会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大能源管理局负责评估和审议加拿大的能源开发项目，向联邦政府内阁建议是否批准能源开发项目、或者是否应该有条件的批准。加拿大能源管理局还负责监管已经建成的输油管道的运行和高压输电线路的运行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府不但以能源管理局取代了原来的能源委员会，而且为了土著人在能源开发项目审批方面有更大的话语权，成立了能源管理局土著人顾问委员会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

至少有90人提交申请希望能成为能源管理局土著人咨询委员会成员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前已经选定的8位土著人咨询委员会成员是：

• Marie Delorme

• Kaella-Marie Earle

• Judy Gingell

• Harvey McLeod

• Tyrone McNeil

• Scott Patles-Richardson

• Matthew T. Peigan

• Marci Riel

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Chantelle Bellrichard • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada