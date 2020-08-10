加拿大温哥华太平洋国家展览会上，一名男子和一名儿童戴着带着卡通笑容的口罩坐在游乐园的过山车上

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发表 2020年8月10日（星期一）12:36

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2020年8月9日，星期日，加拿大温哥华太平洋国家展览会上，一名男子和一名儿童戴着带着卡通笑容的口罩坐在游乐园的过山车上。由于COVID-19，过山车和其他游乐设施的运行能力降低。客人在排队等候和乘车时需要戴口罩或遮盖物，公园每天下午关闭一小时进行消毒。(THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck)

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