加拿大新冠感染人数接近 12万人 / PHOTO : LA PRESSE CANADIENNE / RYAN REMIORZ

新冠疫情(8月10 日)：全球感染1986万，加拿大 11.9 万

作者 黎黎 |
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发表 2020年8月10日（星期一）14:58

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加拿大实时疫情

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截至到  8 月  10 日，北美东部标准时间 14:00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份  累计病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 3934 195
阿尔伯塔省 11430 208
萨斯喀彻温省 1445 20
曼尼托巴省 558 8
安大略省 40161 2822
魁北克省 60627 5696
纽芬兰与拉布拉多 268 3
新不伦瑞克省 176 2
新斯科舍省 1071 64
爱德华王子岛 36 0
育空地区 15 0
西北地区 5 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 119 739 9018

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染1986万，加拿大 11.9

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根据 Radio Canada   的数据，截止到北美东部时间 14点，全世界的新冠病毒病例统计:

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  • 全球累计感染人数超过  1986 万，与一天前相比增加 0 %；
  • 死亡人数超  73. 1万 ，日增  0 %；
  • 痊愈人数超过 1225  万，日增  0. 1%。

加拿大的新冠病毒病例统计：

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  • 全国累计病例  119 739 例，新增 2288 例，日增率  0. 2%；
  • 死亡人数   9018人,  新增 1  例，日增率  0% ；
  • 痊愈人数  105 988人，新增  2260  例，日增率  2. 2%。

（Radio-Canada）

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