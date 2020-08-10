新冠疫情(8月10 日)：全球感染1986万，加拿大 11.9 万

加拿大实时疫情
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截至到 8 月 10 日，北美东部标准时间 14:00，加拿大新冠病例统计如下：
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|省份
|累计病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|3934
|195
|阿尔伯塔省
|11430
|208
|萨斯喀彻温省
|1445
|20
|曼尼托巴省
|558
|8
|安大略省
|40161
|2822
|魁北克省
|60627
|5696
|纽芬兰与拉布拉多
|268
|3
|新不伦瑞克省
|176
|2
|新斯科舍省
|1071
|64
|爱德华王子岛
|36
|0
|育空地区
|15
|0
|西北地区
|5
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|119 739
|9018
*信息来源：Radio-Canada
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全球感染1986万，加拿大 11.9 万
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根据 Radio Canada 的数据，截止到北美东部时间 14点，全世界的新冠病毒病例统计:
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- 全球累计感染人数超过 1986 万，与一天前相比增加 0 %；
- 死亡人数超 73. 1万 ，日增 0 %；
- 痊愈人数超过 1225 万，日增 0. 1%。
加拿大的新冠病毒病例统计：
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- 全国累计病例 119 739 例，新增 2288 例，日增率 0. 2%；
- 死亡人数 9018人, 新增 1 例，日增率 0% ；
- 痊愈人数 105 988人，新增 2260 例，日增率 2. 2%。
（Radio-Canada）
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