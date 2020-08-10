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2020年8月5日，星期三，波兰卡托维兹举行的波兰自行车赛第一阶段的最后一段比赛中，荷兰自行车手迪伦·格罗内韦根在一辆自行车从头顶飞过时摔在地上。 (AP Photo/Tomasz Markowski)

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