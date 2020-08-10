疫情期间安大略省的生活垃圾增加 （PHOTO : RADIO-CANADA / PASCALE BRÉNIEL）

疫情期间安大略省的生活垃圾增加，商业垃圾大减

作者 黎黎 |
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发表 2020年8月10日（星期一）14:39

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自 COVID-19 疫情爆发以来，安大略省居民的生活垃圾有所增加。

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根据伦敦市大学 Université Western 的教授 Paul van der Werf 进行的调查，疫情以来安大略省的垃圾总量比去年同期增加了 4.32％，回收垃圾量增加了 1.07％，食品垃圾增加了 12.5％。

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这项研究覆盖了安大略省 13 个城市的 850 万居民。

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商业垃圾大减

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疫情期间商业垃圾大减 / PHOTO : ISTOCK
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Paul van der Werf 教授同时也是安大略省废物管理协会（l’Association ontarienne de la gestion des déchets）董事会的成员，他说，在工业、商业和公司机构产生的垃圾数量方面，目前数据有限，但他收集的初步数据表明，商业垃圾的数量在疫情间减少了 12％至 22％，随着经济重启，商业垃圾的数量在逐渐恢复正常。

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他表示，这种现象并不奇怪，与疫情期间采取的封锁措施有关，比如，由于餐馆全部关门，疫情爆发以来，安省的 “餐馆垃圾” 减少幅度最大，整整减少了 65％。

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（Radio-Canada）

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