魁北克省公布学生返校后的口罩规定 (Ryan Remiorz/Canadian Press)

魁省宣布5年级以上学生在学校走廊里戴口罩，但教室里不必

作者 黎黎 |
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发表 2020年8月10日（星期一）17:10

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魁北克省将要求 5 年级以上的学生在学校走廊里时戴上口罩，但在教室里不用戴口罩。

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魁北克教育部长让-弗朗索瓦·罗伯杰（Jean-FrançoisRoberge）星期一（8月10日）宣布了这个消息。

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他说，小学的高年级生和中学生，职业培训学校和上成人教育课的学生需要遵守上述规定，但学生进入教室后就不必再戴口罩。

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魁北克教育部长让-弗朗索瓦·罗伯杰（Jean-FrançoisRoberge）宣布魁省小学高年级学生和中学生在学校走廊里需要戴口罩 (Ivanoh Demers/Radio-Canada)

罗伯杰说：

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我们希望保持面对面的教学，面部的表达非常重要。

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在魁北克省，根据法规，12 岁以上的孩子在室内公共场所（包括公共交通工具）时都必须戴上口罩。

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加拿大公共卫生局指南

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上周五（8月7日），加拿大公共卫生局发布了9月重新开学后学生和教职工应遵守的卫生指南。

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这个指南建议 10 岁以上的学生戴口罩，学生和老师应尽可能保持两米的距离，并建议学生和老师分成固定的组，以减少接触的人数。

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（CBC）

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