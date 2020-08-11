专访著名运动员陈伟群：为华裔社区发声是我的责任；不要放弃希望；呼吁对话

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“为华裔社区、弱势群体发声是我的责任 ～陈伟群”

久违了的加拿大著名花样滑冰运动员陈伟群（ Patrick Chan) 最近加入加拿大华人社会公正理事会行动，戴着口罩，反对在新冠病毒疫情下针对亚裔以及华裔的种族歧视和仇视行为。

星期四，他接受了加广中文台（RCI） “新冠病毒大爆发特别节目“专访，因为种种原因，这个节目的采访环节将告一段落，而陈伟群也成了这个环节的最后一位嘉宾。不过，我们会持续每天更新重要的相关新闻。

出现在镜头前的陈伟群看上去状态不错，尤其是留了胡子，从形象上和他之前比赛时的阳光大男孩非常不同。

他说，人总是要长大的。

RCI YouTube 专访陈伟群：

https://youtu.be/9VpktbpaNjA

“站出来为华裔社区发声是我的责任”

陈伟群表示，作为一名华裔加拿大人，他非常愿意为华裔社区发声，反对种族主义，他认为这是他的责任和职责，这对他来说非常重要。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

陈伟群的父母分别来自大陆和香港，他生长在多伦多，在他通往奥运冠军路上，华裔社区曾给予他很大的鼓励与帮助。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新冠疫情爆发之后，他也和整个华裔社区一起关注加拿大社会针对华裔/亚裔的种族歧视事件。比如温哥华的中华文化中心、唐人街等遭破坏、被涂鸦。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

陈伟群表示，尤其令他感到愤怒的是，三月份媒体曝光，一位92岁的华裔患病老人在便利店，遭到一名白人男子辱骂，并被推出店门，跌倒在街上。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这让陈伟群感到，新冠病毒疫情期，华裔/亚裔被当作了这场灾难的替罪羊。再加上整个的国际环境，一些政客不负责任的发言鼓动，对华裔/亚裔社区是不公平的。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而他，作为一名广受尊敬的加拿大运动员有自己的平台和话语权，应该就此发声，曝光针对亚裔的歧视事件，引发更多人关注。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，自己曾经代表加拿大出席各种比赛，非常骄傲于加拿大的多元文化，讲究平等，无论你的肤色种族，人人都感到安全。这类的歧视事件是不应该出现在我们社区的，加拿大人在这件事情上，应该做得更好。

呼吁种族间的对话探讨

尽管面临种族主义歧视事件，陈伟群呼吁社区，相互仇恨责备不是解决问题的方式，而是应该对话，探讨。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

陈伟群也表示，自己会继续为弱势群体发声，比如黑人与原住民社区。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最近，他参与的加拿大全国溜冰协会的平等多元委员会，正在讨论如何修改一些政策，推进在体育界的公平、平等、多元、与包容的原则。

他谦虚地说，自己不是这方面的专家，希望在将来的行动中，能够不断学习。

成长过程中，也曾承受华裔身份压力

陈伟群是加拿大花样滑冰运动的佼佼者。在他辉煌的运动员时期，曾经在两届奥运会上得到过两枚金牌两枚银牌，他曾是花滑世界排名第一的运动员，多次获得世界锦标赛冠军，10次获得加拿大花样滑冰男子单项冠军。他的花样滑冰技巧难度大，而且完成优美、流畅，至今被人津津乐道。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

回忆自己的成长经历，陈伟群表示，种族主义的表现形式是很多样的，自己没有直接受到种族歧视的经历。但是，在职业运动生涯起飞时期，欧美白人主导了男子花样滑冰领域，他从来没有见过一个华裔代表加拿大参与世界比赛，站在世界领奖台 —— 当然，很幸运，现在，这个状况不一样了，在花样滑冰领域中，亚裔面孔越来越多了。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，那时后，比赛现场几乎见不到非白人面孔，他就会不自觉会淡化自己的华裔身份，变得更西化，努力融入那个环境。他举例说，为了避免不必要的偏见，他和教练甚至没有选用过东方风格的背景音乐。

疫情期对自己是个调整期

目前，陈伟群和未婚妻住在温哥华，住宅距离海边不过十分钟路程，闲暇时遛遛狗，享受美好的大自然风光，也正好利用这段时间学习充实，计划未来。

他介绍说，以前做运动员，他的计划都是围绕着奥运会 —— 以四年为期。 2019 年宣布退出比赛之后，陈伟群一直参与花滑表演，四处演出。

不过，新冠疫情令所有的表演都取消了。所以，这段时间，他一边参与滑冰教学，一边在参加全加拿大的滑冰教练资格考试，也参加房屋中介的资格考试学习。

用他自己的话：自己在充电，让脑子吸收更多的营养。他规划的期限比之前短了，希望在完成这些具体目标之后，再看看下一步如何。

“不要放弃希望，不要忘记你的华裔身份”

很多华裔/亚裔孩子会把他视为偶像，陈伟群表示，如果有什么信息他希望传达的话，那就是：永远不要让别人影响你的梦想，记住你来自哪里，记住自己的文化背景，因为那是你的身份象征。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对我来说，我看到我的父母，他们为我牺牲了很多。我觉得，我是骄傲的华裔，也是骄傲的加拿大人。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他也呼吁，不要放弃希望，勇敢为自己的权益发声，不要放弃为梦想努力。

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