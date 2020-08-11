加航修改客户积分计划 Aeroplan，家人可共用

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新冠疫情对航空业带来了严重打击，为了刺激旅行，加拿大最大的航空公司 – 加拿大航空公司 （Air Canada，加航）宣布，将修订客户积分计划 Aeroplane，更新后的计划将允许家人共享积分，免收附加费，而且更容易兑换机票。

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里程数变积分

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加航说，修订后的新积分系统将于 11 月 8 日推出，目前会员们积攒的是里程数，以后将变为积分制，现有会员账户中的里程数将自动按 1 对 1 的比例变成积分。

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根据新计划，会员可以用积分来兑换加拿大航空公司航班的机票，兑换时将免除附加费。

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目前会员在用里程数换机票时，需要交一笔不菲的附加费用。

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可与家人共用积分

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新计划的另一个特点是，会员将可以免费与家人共用积分，共享的家庭成员人数最多不能超过8人。

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比如，如果一个家庭中只有一人是会员，其家庭成员也将能从 Aeroplan 计划中 受益。

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Aeroplan 现行的规定是，一个会员可以把自己积攒的里程数转给家人，但这位家人必须也是会员。

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加拿大航空公司表示，Aeroplan 的最新版本将更加个性化，更加灵活，更易于使用，而且增加了合作伙伴，扩大了兑换范围。

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加拿大航空公司的积分计划 Aeroplan 创建于 1984 年，加航在2008年把该计划分拆给另一家公司，后来又在 2018 年与两大银行和一个信用卡公司联手，回购了这个客户积分计划。

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（CBC）

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