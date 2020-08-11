安大略省人权报告说警方执法过分针对黑人

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加拿大安大略省人权委员会的一项报告显示，与其他族裔相比，黑人更容易被多伦多警方逮捕、被提出刑事指控、被暴力执法。

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这一报告是安大略省人权委员会关于多伦多警方带有种族歧视色彩执法方式的第二份调查报告。 该报告指出，虽然黑人只占多伦多市人口的8.8%，但却占被警方提出刑事犯罪指控的人数的32%，而白人和其他有色族裔受到犯罪指控的人数远远低于其占多伦多人口的比重。

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该报告的另一个发现是，针对黑人的犯罪指控更容易被放弃、更难被法庭定罪，显示对黑人的犯罪指控缺乏事实依据、更具有歧视色彩。

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在发布这一报告时安大略省人权委员会代理专员Ena Chadha表示，关于警方是否在执法时歧视黑人的讨论可以结束了；安大略省人权委员会要求多伦多警方和安大略省政府立即采取措施解决系统性歧视黑人的问题，尊重和保护多伦多有色人种少数族裔。

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RCI with Adam Carter • CBC News

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