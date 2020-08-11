普京：俄罗斯研制出世界首个新冠疫苗，女儿接种

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俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）星期二（8月11日）宣布，俄罗斯已开发出抗新冠状病毒的首个疫苗，而且这一疫苗具有 “持久的免疫力”。

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普京在由俄罗斯国家电视台播出的一个部长级视频会议上说，今天早上，我们注册了世界上的第一个针对新型冠状病毒的疫苗，他补充说：

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我知道它非常有效，而且具有持久的免疫力。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

普京强调，该疫苗经过了必要的测试，并已证明是有效的，可对冠状病毒提供持久的免疫力。

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西方媒体报道说，俄罗斯的疫苗尚未完成第三期临床试验，但俄罗斯总统普京表示：

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我要重申，这个疫苗已经通过了所有必要的测试。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个疫苗的名称是 Spoutnik V，俄罗斯现在在成为世界上第一个正式注册新冠疫苗并宣布可以使用的国家。

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一个女儿参加疫苗试验

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普京还说，他的两个成年女儿中，有一个女儿已经注射了两剂这一疫苗。

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他说：

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她参加了试验。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

普京说，他的女儿在第一次注射了疫苗的当天，体温升到 38 摄氏度，第二天降到略过 37 摄氏度。在第二次注射后，她的体温再次略有升高，但之后一切都过去了。

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普京说：

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她感觉很好，体内的抗体量很高。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但普京没有具体说明在他的两个女儿 – 玛丽亚（Maria）和卡特琳娜（Katerina）中，是哪一个接种了疫苗。

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首先接种医护人员、教师和其他高危群体

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俄罗斯当局表示，医务工作者、教师和其他高危人群将首先获得疫苗接种。

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俄罗斯副总理塔季扬娜·戈利科娃（Tatyana Golikova）说，对医生的疫苗接种最早可能在本月就开始。

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俄罗斯卫生部表示，该疫苗可以提供长达两年的抗冠状病毒免疫力。

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俄罗斯官员还说，对疫苗的大规模生产将在 9 月开始，大规模疫苗接种可能最早在10月开始。

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世界卫生组织

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新冠疫情大爆发后，不少国家在争先恐后地开发疫苗，世界卫生组织呼吁在疫苗开发上需要遵守明确的指南和指示。

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星期二，世界卫生组织 WHO 的发言人塔里克·贾萨雷维奇（Tarik Jasarevic）表示，世卫组织正在与俄罗斯当局讨论，对该疫苗进行资格预审。

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对产品进行资格预审意味着它必须符合 WHO 定义的质量、安全性和功效标准。

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世卫的发言人提醒说，对任何疫苗的资格预审都将包括，对临床试验中收集到的所有有关安全性和有效性数据进行严格的检查和评估。

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股市反应

俄罗斯开发出首个疫苗的消息立即刺激了金融市场，让投资者们感到兴奋。

消息出来后，欧洲富时100指数上涨 1.4％， 亚洲恒生指数上涨 2.1％， 道琼斯工业平均指数和标准普尔 500 指数分别上涨 1.2％和 0.3％。

但俄罗斯研究出疫苗的消息导致黄金价格大幅下跌，跌到每盎司 2000 美元以下。

（Radio-Canada，CBC）

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