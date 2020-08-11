落基山脉冰川融化威胁阿尔伯塔省民众饮用水

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加拿大不列颠哥伦比亚大学UBC的研究显示，落基山脉冰川的融化会给阿尔伯塔省四分之一的居民带来饮用水短缺的问题。

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这一8月初发表在The Journal of Nature Climate Change学报上的研究报告显示，气候变暖导致的地球冰川退缩会对依靠夏季冰川融水作为饮用水的居民带来严重影响。

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这一研究报告的作者之一、UBC大学地球环境系的博士生Sam Anderson在阿尔伯塔省长大，他在埃德蒙顿市的阿尔伯塔大学读大学本科时就开始关注冰川退缩的问题，过去一百年阿尔伯塔省落基山脉冰川退缩的照片让他感到震惊。

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Sam Anderson说，埃德蒙顿居民打开水龙头喝到的自来水来自萨斯喀彻温河，而冰川融水是萨斯喀彻温河的主要水源；所以冰川退缩会如何影响阿尔伯塔省居民饮用水的问题就成了他的研究选题。

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Valentina Radic是与Sam Anderson合作研究冰川退缩影响居民饮用水问题论文的合作者。他们对上世纪80年代到2010年194条河流的水量资料进行分析，重点比较没有冰川来水的河流与依靠冰川来水的河流在水量变化方面的不同。

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他们的研究发现，冰川退缩导致的冰川融水减少让那些依靠冰川融化作为水源的河流出现水量短缺，这会对落基山脉附近地区超过1百万阿尔伯塔居民的水源供应带来负面影响。

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阿尔伯塔省人口440万，也就是四分之一的阿尔伯塔居民的饮用水会面临短缺问题。缺水最严重的季节会是夏天的8月份。

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阿尔伯塔省冰川在夏季融化本来是正常的自然现象，但过去一百年人类大量燃烧化石燃料产生的温室气体导致地球变暖，落基山脉地区冬季降雪量低于夏季冰川融水量，结果是冰川加速退缩。

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RCI with Sarah Rieger • CBC News

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