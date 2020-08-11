警方调查特鲁多内阁女部长被骂是否属仇恨犯罪

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加拿大首都渥太华警方对一位男子大声辱骂联邦政府基础设施部长Catherine McKenna的事件是否属于仇恨犯罪进行调查。

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周末出现在社交媒体网站上的一段90秒钟视频显示，一名男子来到特鲁多政府内阁部长Catherine McKenna在渥太华的选区办公室门前按门铃，向前来开门的女性雇员说他要与Catherine McKenna讲话；在被告知由于COVID-19病毒肺炎疫情该选区办公室不向公众开放后，该男子开始破口大骂脏话、甚至以女性性器官来称呼Catherine McKenna。

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这段视频似乎是该男子自拍后上传到社交媒体网站的。

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在2019年秋天联邦大选后，有人在Catherine McKenna的竞选广告照片上涂写了同样的侮辱性词汇。这一事件导致皇家骑警对之进行是否涉嫌仇恨罪的调查。

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Catherine McKenna当时表示，被人在画像上涂抹污言秽语不会让她不敢从政，反而说明从政的重要性，看来有人就是想把女性赶出政界。

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