阿尔伯塔建私营医院是否威胁公费医疗系统？

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加拿大广播公司星期一报道说，包括开发商、手术医师、有影响力的游说人士在内的一个团体说他们已经得到阿尔伯塔省政府卫生厅长Tyler Shandro的首肯，原则上支持他们筹建私营骨科手术医院的计划。

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在加拿大广播公司记者要求阿尔伯塔省卫生厅长Tyler Shandro对上述消息发表评论后，Tyler Shandro虽然没有同意接受采访，但其新闻秘书Steve Buick表示，卫生厅长和其助手经常与医生等人士进行接触、讨论改善医疗服务的问题；而私营骨科医院目前还只是一个概念性项目，卫生厅长Tyler Shandro并没有给以批准。

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这一计划中的私营骨科医院的建设费用约2亿加元，建筑面积27万平方英尺，除了地下停车场外有5至7层的地上楼层；建成后将从公费医疗系统每年接手1万个非急症骨科手术。

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批评该私营骨科医院项目的阿尔伯塔省反对党新民主党和支持公费医疗系统的人士指出，绝大多数对私营医疗系统的研究显示，私营医疗系统提供的医疗服务差、费用高；指出阿尔伯塔省在这方面已经有失败的先例，2010年卡尔加里市一个私营骨科手术中心宣布破产。

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这些反对私营诊所和医院的人士说，他们担心私营骨科医院这样的项目如果获得省政府的批准会进一步导致公费医疗系统流失人才，让公费医疗系统病人等待就医的时间更长，形成恶性循环。

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RCI with Jennie Russell, Charles Rusnell • CBC News

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