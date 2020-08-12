A former Starbucks Canada employee is suing for millions of dollars in unpaid overtime for himself and other store managers. A customer enters a Starbucks cafe in Monteal, Wednesday, June 10, 2020. THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

一名顾客走进蒙特勒的星巴克咖啡馆

作者 Radio Canada International |
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发表 2020年8月12日（星期三）12:02

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2020年6月10日，星期三，一名顾客走进蒙特勒的星巴克咖啡馆。一名前星巴克加拿大员工为自己和其他商店经理起诉，要求数百万美元的无薪加班。THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

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