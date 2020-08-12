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2020年6月10日，星期三，一名顾客走进蒙特勒的星巴克咖啡馆。一名前星巴克加拿大员工为自己和其他商店经理起诉，要求数百万美元的无薪加班。THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

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