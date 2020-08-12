加拿大前星巴克店长提出集体诉讼，要求星巴克对未发加班费作出赔偿

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在2010到2017年期间，安大略省的特雷弗.霍普曼（Trevor Hopman）在多伦多市的一家星巴克咖啡店担任店长。按照星巴克的规定，店长获得报酬的工作时间每周不得超过44小时，这意味着他们如果需要加班的话是没有加班费的。

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现在霍普曼代表安大略省内所有在2014年10月1日以后为星巴克工作过的前店长和现任店长提出集体诉讼，指控星巴克违反安大略省就业标准法（即该省劳动法），并要求5千万加元的一般损害赔偿和1千万加元的惩罚性赔偿。

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他的诉状已在8月7日由多伦多戈德布拉特律师事务所递交到法院，但此案是否能作为集体诉讼审理还需要法院的鉴定。

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（CP）

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