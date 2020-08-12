加拿大总督能被炒鱿鱼吗？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在现任加拿大总督Julie Payette陷入凌霸总督府雇员、乱花纳税人金钱等负面媒体报道的情况下，加拿大特鲁多政府引人注目的没有出面力挺总督Julie Payette，只是笼统的表示支持加拿大的君主立宪制、支持总督府的尊严，这导致加拿大一些时事评论员开始讨论总督在任期期满前是否和如何能被解职的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大宪法，总督是加拿大礼仪上的国家元首英国女王在加拿大的代表，代表英国女王在加拿大行使国家元首权力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总督由时任加拿大联邦政府总理提名、在英国女王首肯后上任。现任加拿大总督Julie Payette是自由党联邦政府总理特鲁多提名、经英国女王同意后在2017年成为加拿大总督的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总督能否被炒鱿鱼

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

简单的回答是可以，但需要经过加拿大礼仪上的国家元首英国女王的批准。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们认为，对于陷入丑闻的总督来说，在加拿大总理的要求下自己辞职是对自己和对英国王室面子上都好看的途径。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但如果总督拒绝辞职，加拿大联邦政府可能会宁愿熬几年等总督5年任期期满、也不愿强行炒鱿鱼，因为那样做实在是让各方面太丢面子。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大卡尔顿大学副教授、研究英国君主立宪制的专家Philippe Lagassé指出，虽然总督Julie Payette连续陷入媒体的负面报道，但她并没有被指责触犯了法律或者被指责有违反宪法的行为。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

是否有总督辞职或被炒鱿鱼的先例

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

悉尼大学Anne Twomey教授的研究显示，英联邦国家中曾经有三次总督被炒鱿鱼的事件，分别是1982年圣卢西亚总督、1981年和2015年圣基茨和尼维斯总督，英国女王在当地总理的建议下炒了三位总督的鱿鱼。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但圣卢西亚、圣基茨和尼维斯这两个国家都是英联邦中的小国，而不是像加拿大这样的G7国家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

曾实行君主立宪制的英联邦国家澳大利亚曾经出现过总督辞职的事情。在2003年，时任澳大利亚总督Peter Hollingworth由于被媒体爆出其在担任布里斯班大主教时处理性丑闻事件不当而辞职。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总督5年任期是否灵活

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总督的5年任期只是一个习惯，但不是惯例、更不是宪法要求。加拿大有的总督做了6年、7年，也有的总督只做了4年。比如Roméo LeBlanc在担任总督4年后因健康不佳而不再担任加拿大总督。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总督辞职后是否需要立即任命新总督

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在总督辞职后，加拿大总理不需要立刻找到总督继任者，因为加拿大宪法准许最高法院首席大法官临时代行总督职责。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Mark Gollom • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada