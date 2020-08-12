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2020年4月18日，星期六，加拿大渥太华国会山上的和平塔。总理贾斯廷·特鲁多的道德行为将在今天下议院一次罕见的夏季会议上被置于反对派的显微镜下，但总理本人不会出席。THE CANADIAN PRESS/Justin Tang

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