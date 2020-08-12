新学年即将开始，学校将如何防止群聚性感染？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期二（8月11日），BC省公共卫生官伯妮.亨利（Bonnie Henry）在通报该省新增病例（二十四小时内增加46例）的同时警告说，开学日期临近，社区感染如果不能降低和放缓，势必会影响到学校。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在这个特殊的夏天学会了害怕病毒的孩子们，有些已经开始为重返校园感到紧张。加拿大全国各地的学校和公共卫生部门正与流行病专家合作，制定校园防疫措施，为开学做准备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

流行病学家：尽量把病毒关在校门外

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是再详细的规定也会有漏洞，孩子们也不可能每时每刻百分之百遵守规定。一些流行病专家说，最理想的预防是不让病毒进校门。教职员和学生在感觉自己出现感冒症状时一定要在家自我隔离。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不列颠哥伦比亚大学的流行病学家劳拉.索维（Laura Sauvé）的儿子九月份就该上四年级了。她在接受CBC采访时说，孩子今年夏天参加的夏令营要求每天填登记表，或者通过电邮要求家长每天确认孩子身体状况一切正常。BC省的学校开学后，学校和卫生部门也会采取类似措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与他人保持距离是最有效的防疫措施

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在联邦政府为学校制定的防疫指南中，与他人保持距离被认为比洗手和戴口罩的保护作用更大。但同时这也是校园里最不容易实施的规定之一，尤其是对低年级学生来说。多伦多和渥太华等城市的公共卫生部门因此建议学校尽可能减少每个教室里的学生人数，限制学生在公共区域的接触和聚集。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

戴口罩仍然是重要的防疫措施。阿尔伯塔、魁北克和安大略等省份都要求从四年级起学生必须戴口罩。索维认为，尽管戴口罩上学不太舒服，但如果学校加强鼓励和指导，大部分孩子是会习惯的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她建议家长最好每天给孩子准备两个口罩，以便他们到了中午或者在弄脏一个时可以换上干净的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自幼儿园到三年级的孩子一般不被要求带口罩。索维说，除了少数儿童重症病例外，一般情况下稚龄儿童感染和传播病毒的危险比成年人小。另外他们即使感染新冠，症状通常也比较轻微。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

保持教室内通风良好也是重要防疫措施之一。冬季到来后气温下降，无法开窗，学校必须在那之前改善通风系统，以达到所在省份公共卫生部门的要求。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

家长不必太担心

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

索维说，和三月份匆忙停课的时候相比，现在医学界对新冠病毒更加了解。另外，在人群聚集的各种场所中，学校并不是最危险的地方。在儿童新冠患者当中，80%是被家里人传染的，即使在学校和托幼服务重新开放的情况下也是如此。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC News, Amina Zafar)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada