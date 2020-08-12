特鲁多不辞职就发动大选：加拿大反对党魁北克党团宣战

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加拿大议会反对党魁北克党团领袖布朗谢（Yves-François Blanchet）星期三（8月12日）宣布，如果总理特鲁多、财长莫诺（Bill Morneau）和总理办公室幕僚长泰尔福特（Katie Telford）不辞职的话，他将在十月份发起不信任投票，以启动大选推翻自由党政府。

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布朗谢说，在发生了学生义工补贴管理合同的争议之后，在人们得知雇用泰尔福特的丈夫的公司获得了一个与小企业租金补贴有关的合同之后，自由党政府不再值得信任。尽管新冠疫情还没有过去，但是让这些”管理不当“的人继续执政比让加拿大人在疫情中走向投票站更危险。

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他表示，他因此向特鲁多和莫诺发出了最后通牒：要么他们辞职，要么他今年秋季在众议院发起不信任投票。

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加拿大在去年十月刚刚举行过大选。自由党赢得156个众议院议席，虽为各党之首，但未过半，因此只能作为少数政府执政。但是魁北克党团仅拥有32个议席，要通过不信任投票发动大选，必须获得其他反对党，尤其是拥有121个议席的保守党的支持。布朗谢表示他还没有和其他党的领袖商议。

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保守党将在十天后进行党领袖选举。候选人之一奥图尔（Erin O’Toole）在谴责政府的同时表示，他将在党领袖选举结束后再做决定。新民主党议员安格斯（Charlie Angus）指责布朗谢”乱来“，并称加拿大人现在对反对党的要求是督促政府作出对他们最有利的决定。

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加拿大议会道德规范专员正在对特鲁多和莫诺在处理学生义工补贴管理合同时是否违反加拿大利益冲突法进行调查。

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（RCI with CP，CBC News，Kathleen Harris）

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