美国大选特朗普彭斯将与拜登哈里斯捉对厮杀

美国民主党总统候选人拜登星期二宣布,他已选定参议员Kamala Harris(中文名字贺锦丽)作为自己的竞选搭档参加2020年美国总统大选。

拜登和贺锦丽将在星期三民主党党代会上接受总统和副总统候选人提名。

这样,共和党寻求连任的现任总统特朗普、副总统彭斯就将与民主党总统和副总统候选人拜登、贺锦丽捉对厮杀。

拜登在推特上告诉其支持者说,贺锦丽是无畏的战士、是美国公务员中杰出的一员,有她作为竞选搭档、我们将让特朗普下台。

特朗普对拜登选定贺锦丽作为竞选搭档的消息表示有些吃惊,因为贺锦丽在角逐民主党总统候选人的电视辩论中对拜登非常不尊重,选择对自己如此不敬的人作自己竞选搭档是困难的。而且贺锦丽在角逐民主党总统候选人的竞选中得到支持率很低。

虽然希拉里.克林顿2016年曾经出任美国民主党总统候选人,Geraldine Ferraro在1984年出任过民主党副总统候选人,Sarah Palin在2008年出任过共和党副总统候选人,但美国还没有出现过成功当选的女性总统或副总统。

RCI with The Associated Press、CBC News

